الخط الأخضر والقطار الخفيف يعادلان زراعة مليون شجرة.. يقللان الانبعاثات 24 ألف طن

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل مترو الخط الثالث المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، إحصائيات مهمة خاصة بتشغيل الوسيلتين بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، موضحة أنّه خلال 8 أشهر بلغ عدد الركاب 45 مليون راكب والمسافة المقطوعة تقدر بـ647 مليون كيلومتر.

نسبة انبعاثات أقل بمقدار 24 ألف طن

وأضافت الشركة أنّ نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن خفضها نتيجة الخط الثالث الأخضر والقطار الكهربائي الخفيف، بلغت حوالي 24 ألف طن، بما يعادل زراعة أكثر من مليون شجرة.

وقالت الشركة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انضم إلى أسلوب الحياة اللي بتقدمه شبكتنا واحتفل كل يوم بالحفاظ على الكوكب».

وأضافت الشركة أنّه في اليوم العالمي للبيئة، يتم الاحتفال بكل الرحلات التي يقطعها الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة كل يوم؛ لضمان مستقبل أكثر استدامة.

شبكات النقل الكهربائي تقلل من البصمة الكربونية

وأوضحت أنّ شبكات النقل الكهربائي تقلل من البصمة الكربونية للمدن وتحافظ على البيئة والموارد، إضافة إلى كونها وسيلة فعّالة ومريحة للتنقل: «مستعدون لرحلة صديقة للبيئة مع الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة».