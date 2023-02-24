«الوثائقية» تبث فيلم «من أحياها».. يبرز جهود الدولة في القضاء على العشوائيات

بثت القناة الوثائقية، فيلما بعنوان «من أحياها»، حيث تناول جهود الدولة المصرية المبذولة في الأعوام الماضية للقضاء على العشوائيات.

وجاء في الفيلم، أن العشوائيات لم تظهر بين ليلة وضحاها، ولم تنتشر محض صدفة، لكن نتيجة لعوامل عديدة، حيث انتشرت على مدار عقود غابت فيها إرادة المواجهة وغابت عنها الحلول.

إلى ذلك، قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن العشوائيات ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي، بدأت بالهجانة وتشعبت منها إلى مناطق أخرى، ومع توالي الحروب والأحداث اختلف الميزان الاقتصادي للدولة المصرية.

ضعف الإمكانيات الثقافية

وقالت الدكتورة مروة سيبويه أستاذ التخطيط العمراني في جامعة القاهرة: «لم تكن هناك قدرة شرائية، كما أن الوحدات لم تكن تناسب خصائص المواطنين، فظهرت مشكلة العشوائيات».

بطء تدشين المشروعات السكنية

وأكد الدكتور رجب مجاهد الاستشاري الهندسي لمشروعات تطوير العشوائيات (الأسمرات): «لم يكن هناك ما يسمى بتطوير المناطق العشوائية، وبالتالي كنا نجد المشروع السكني في 10 سنوات، كما أنّ البيروقراطية كانت تقتل المشروعات السكنية، لذلك ظهرت العشوائيات».