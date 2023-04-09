«الغرف التجارية»: القضاء على العشوائيات له مردود اقتصادي كبير

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، أن حرص القيادة السياسية على المضي بخطى ثابتة ومتسارعة في ملف القضاء على العشوائيات، أحد أهم عوامل تحقيق خطة التنمية الشاملة التي أعلنتها الحكومة.

وأضاف أن القضاء على العشوائيات أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الحكومة لما له من مردود اقتصادي كبير، بالإضافة إلى تحسين وجه مصر الحضاري، والتأكيد أن كرامة المواطن المصري تلقي الاهتمام الاكبر من الحكومة.

أهمية افطار العائلة المصرية في الاسمرات

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن حرص الرئيس السيسي على إقامة إفطار العائلة المصرية من حي الأسمرات يؤكد حرص الرئيس على الاستمرار في خطط التنمية التي تعود بالخير على جموع المصريين، خاصة وأن هذه المشروعات والتي تقدر نحو 250 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن حجم استثمارات العشوائيات يبلغ حوالي 425 مليار جنيه استثمارات منفذة وجارية حتى الآن، واستكمالا لتنفيذ الخطة المصرية للقضاء على العشوائيات، دعت القيادة السياسية لإنشاء صندوق صيانة للمشروعات السكنية الجديدة التي تخصصها الدولة كبديل للمناطق العشوائية، والذي سيكون بمثابة نقطة فاصلة في ضمان الحفاظ على ما تحقق من إنجازات على الأرض لصالح الأسر التي تم تسكينها في المناطق الجديدة، والذين ينتمي معظمهم لشرائح محدودي الدخل، بما يدعم ضمان استمرار السكن الكريم واللائق لحياة آدمية لهم وترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا في استمرار حصولهم على مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن الاهتمام بملف العشوائيات يؤكد ما سبق، وأعلنه الرئيس السيسي أهمية الاستثمار في القوة البشرية التي تمتلكها مصر وخدمة مستهدفات بناء الإنسان المصري الذي تعمل عليه الدولة، والاستغلال الأمثل للموارد بما يقضي على العشوائيات ويكفل حياة كريمة للمصريين.

ارتباط العمران بالاقتصاد

وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، على أن العمران يرتبط بقوة بالتوجه الاقتصادي ويخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة 2030، مؤكدا أن هناك بعد اقتصادي آخر مهم جدا تحقق من القضاء علي العشوائيات يتمثل في مساهمة هذا المشروع القومي الكبير في الحد من البطالة بتوفير آلاف فرص العمل للفئات العاملة في مجال البناء والمعمار، من خلال العمل في بناء المدن التي انتقل اليها المواطنين، وكذلك تنشيط حركة البيع والشراء في سوق مواد البناء ودوران عجلة الإنتاج في المصانع التي تنتج مواد البناء من (حديد واسمنت وطوب، و سيراميك، وأدوات صحية ودهانات) وغيرها.