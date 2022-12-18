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«التنمية الحضرية»: فاتورة القضاء على العشوائيات في 2022 بلغت 40 مليار جنيه

كتب:

منة عبده
09:29 م | الأحد 18 ديسمبر 2022
المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.. صورة أرشيفية

المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.. صورة أرشيفية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن عام 2022 كان حافلًا بالإنجازات داخل عددٍ كبيرٍ من المشروعات التي بدأ الصندوق في العمل بها، وأصبحت بنسب إنجاز متقدمة، عقب القضاء على المناطق العشوائية، بتكلفة بدأت بـ17 مليار جنيه، وانتهت بـ40 مليار جنيه.

مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية

وقال رئيس صندوق التنمية الحضرية، في حديثه لـ «الوطن»، إنّ المشروعات التي تم العمل عليها خلال 2022 ويستكمل العمل بها خلال العام المقبل، مشروع تطوير المناطق غير المخططة، مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشروع حدائق الفسطاط، مشروع تطوير الأسواق العشوائية، ومشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات.

وأوضح «صديق»، أنّ الصندوق لديه رؤية 2030، وذلك رغم الظروف العالمية كورونا والأزمة «الروسية - الأوكرانية»، ودائمًا تكون هناك خطط بديلة كي لا يتأثر عمل الصندوق بالظروف العالمية المختلفة.

الصندوق يعلن عن نفسه كهيئة اقتصادية داخل الدولة

وأشار إلى أنّ الصندوق يعلن عن نفسه كهيئة اقتصادية داخل الدولة، وذلك لا يعني أن الصندوق سيتخلى عن مهامه الخدمة بالعكس تم التوسع في المهام وزيادة المشروعات.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ العمل ما زال مستمرًا داخل مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، والتي تبلغ كثافتها السكانية نحو 200 شخص/ فدان، وترتفع مبانيها بمعدل دور أو دورين، ولا توفر السكن الآمن للمواطن، وتتطلب تدخل حاسم فوري، بإجمالى 357 منطقة، بنحو 246053 وحدة سكنية، إذ تمثل 1% من الكتلة العمرانية في المدن، وتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل وإعلان مصر خالية من العشوائيات. 

بينما تبلغ كثافة المناطق غير المخططة السكانية حوالي 500 شخص/ فدان، وترتفع مبانيها بمعدل يتراوح من 2 إلى 14 دور، وتوفر الحد الأدنى من السكن الآمن، لكن تتطلب تنمية متوسطة وطويلة الأجل، بمساحة إجمالية 152 ألف فدان، وهي المناطق التي نشأت بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للتخطيط، حيث نشأت هذه المناطق نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات التنمية العمرانية في المدن والقرى، بحسب «صديق».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.