ضبط شقيقين متهمين بتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها «2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار»، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار، وأقر بتحصله عليها من شقيقه المقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

ونجحت قوة أمنية في استهداف المتهم الثاني، وبمواجهته بأقوال شقيقه المضبوط، أقر بصحة ما جاء فيها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وياتي الضبط في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط حائزي وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.