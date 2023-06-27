الغردقة تستقبل آلاف الزائرين في عيد الأضحى

رفعت أجهزة مدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، إذ بدأ توافد الآلاف من الزائرين على مدينة الغردقة تزامنا مع إجازة العيد للاستمتاع بالشواطئ والمماشي السياحية في ظل تشديدات الإجراءات الأمنية في الشوارع والميادين و بوابات دخول الغردقة.

إجراءات أمنية في العيد

ورفعت مديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء محي سلامة مدير الأمن درجة التأهب والاستعداد الأمني لتأمين احتفالات العيد، ونشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتفتيش على أعلى مستوى خاصة على بوابات الدخول لتأمين الوافدين.

الغردقة في العيد

وأعلن اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة رفع حالة الطوارىء خلال أيام العيد الاضحى المبارك لإستقبال آلاف الزائرين و وجه رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات ومتابعة الشواطئ و المنتزهات ونشر الخدمات الصحية و الطبية وتخصيص سيارات اسعاف للشواطئ العامة.

أماكن للخروج في العيد بالغردقة

و كشف بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن الغردقة تضم أفضل أماكن الخروج في العيد حيث المزارات السياحية ومتحف الرمال ومتحف الغردقة الآثار ومتحف الأكواريوم والجزر البحرية والمحميات الطبيعية أهمها جزيرة الجفتون والمماشي السياحية وهي: «شيري والنصر وفلفلة» وعدد من الشواطئ العامة.