ضبط 3 متهمين بتوزيع المخدرات على المتعاطين في ليلة العيد بمنطقة المرج

شنت الأجهزة الأمنية في القاهرة حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات في ليلة عيد الأضحى، وتمكنت من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، ويقيمان في دائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما في منطقة المرج لتوزيع مواد مخدرة، باستخدام توك توك خاص بأحدهما، وعثر بحوزتهما على 20 كيلوجرام «حشيش»، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضبطت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج 1,5 كيلوجرام حشيش بحوزة ومبلغ مالي وهاتف محمول، بحوزة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، والمقيم في منطقة المطرية، وأقر المتهم بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.