حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية تستقبل المواطنين أول أيام عيد الأضحى

توافد المواطنين على حدائق نمرة 6 في محافظة الإسماعيلية،بأول أيام عيد الأضحى هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.

وتواجد الآلاف من أهالي الإسماعيلية، في أعمار سنية بين 12 سنة والثلاثينيات من العمر، في منطقة نمرة 6 بعد الانتهاء من صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات المختلفة.

مواطنون: المكان الأنسب للقاء الأصدقاء

وقال محمد سمير، إن منطقة نمرة 6 تعتبر هي الأنسب بين حدائق الإسماعيلية المفتوحة، ولتي تستوعب أكبر عدد من السيارات والمواطنين خلال فترات الأعياد ومع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع «سمير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل شخص في المكان الأقرب له ونتفق نتقابل أول أيام العيد بعد الصلاة هنا، نفطر ونشرب قهوة ونتحرك للعودة إلى منازلنا مرة أخرى قبل الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة».

وقال أيمن إبراهيم إنه اعتاد الذهب إلى حدائق نمرة 6 في الإسماعيلية منذ عشرات السنوات مضيفا: «كل سنة في العيد الصغير أو الكبير بنصلي ومتفق نتقابل هنا، نقعد مع بعض شوية وأحيانا بتبقي حدائق نمرة 6 مكان السهر ليلة العيد حال الاتفاق على التجمع حينها».

البلاجات تستعد لاستقبال أهالي الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية انتهاء كافة التجهيزات في الأندية والشواطئ المنتشرة بطريق البلاجات «عمارة السياحي» أحد أبرز أماكن للخروج في العيد بالإسماعيلية للشباب والأطفال.

وتنتشر الشواطئ في الإسماعيلية بطول طريق البلاجات، في مدينة الإسماعيلية بأسعار دخول تتراوح بين 20 و30 جنيه للفرد تقريبا في أندية الشبان المسلمين والأسرة والملاحة والفيروز وقرية النورس وشاطئ التعاون وشاطئ عثماثون.