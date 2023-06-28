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«الداخلية»: ضبط 21 كيلو حشيش وبانجو وأسلحة نارية بحوزة شخص في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

 في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزي المواد المخدرة، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس لنشاطه في تجارة المخدرات.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة تم ضبط المتهم حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 7 كيلو من مخدر الحشيش و15 كيلو من مخدر البانجو وبندقية آلية وأخرى خرطوش وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ومبلغا ماليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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