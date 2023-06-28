رجال الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى في الشوارع

في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، قام رجال الشرطة بمديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلي السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التي تساهم في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.