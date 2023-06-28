ضبط 82 ألفا و464 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين، بالتزامن مع عيد الأضحى، ما أسفر عن ضبط 82 ألفا و464 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأفاد بيان للإدارة بتحرير 28 ألفا و377 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و965 مخالفة سير دون تراخيص، و10 مخالفات لدراجات نارية، و18 مخالفة موقف عشوائي، و6 مخالفات لشروط التراخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.