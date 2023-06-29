شروط الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. تصرف مرة واحدة

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن البنت إحدى المستفيدات من معاش والدها المتوفى، بشرط ألا تكون متزوجة، مشيرة إلى أنه في حالة إذا كانت مستحقة للمعاش ثم تزوجت يتم قطع المعاش، ويصرف لها منحة تسمى «منحة الزواج»، وهي​​​​​​​​ منحة تصرف في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، وتساوى المعاش المستحق عن مدة سنة «12 شهرا كاملا».

شروط الحصول على منحة الزواج

ولفتت التأمينات على الموقع الرسمي، إلى أنه يشترط لاستحقاق البنت لمعاش والدها المتوفى أن تكون مستحقة في المعاش، كما يشترط ألا تكون يكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل، كما يشترط تقديم وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي، وتقديم بطاقة الهوية بشرط أن تكون سارية.

حساب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج

وأكدت التأمينات الاجتماعية أنه يتم حساب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة، مشددا على أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.