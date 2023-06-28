هل يحق لصاحب العمل رفع قيمة الاشتراك التأميني؟.. «التأمينات» توضح

ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يمكن لصاحب العمل، التقدّم بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى فئة الاشتراك الأعلى بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يحق تعديل فئة الاشتراك للمصرين العاملين في الخارج.

ضوابط تعديل الاشتراك التأميني لفئة الاشتراك الأعلى

وأشارت التأمينات على الموقع الرسمي لها، أنّه يشترط أن يكون قد مضى 3 سنوات في فئة الاشتراك الأقل، حتى يتم قبول طلب الاشتراك للفئة الأعلى، وفقًا للضوابط الآتية:

- يشترط ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

- يشترط ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أنّ التعديل يكون من الشهر التالي؛ لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.