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حالات وشروط الاستفادة بـ«منحة الزواج» من «التأمينات».. اعرف الخطوات

كتب:

منة عبده
08:04 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
منحة الزواج.. صورة تعبيرية

منحة الزواج.. صورة تعبيرية

«منحة الزواج»، تعني المنحة التي تصرفها هيئة التأمينات الاجتماعية، في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج، إذ يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة، وتُحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تُصرف إلا لمرة واحدة، وتسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حالات وشروط الإستفادة بـ «منحة الزواج»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية. 

شروط الإستفادة بـ «منحة الزواج»

1- يشترط أن يكون مستحق في المعاش.

2- يشترط أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول على «منحة الزواج»

1- تبدأ خطوات الحصول على «منحة الزواج»، التى تتيحها هيئة التأمينات الاجتماعية، بزيارة مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

2- التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

3- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

4- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

6- تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال. 

الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»، هي الفئة المستفيدة من المعاش. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.