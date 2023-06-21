زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب روسيا

وقع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل في المحيط الهادئ، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، دون أن يشعر سكان المنطقة به.

مركز زلزال روسيا يقع على عمق 26 كيلومترا

ووفقا لفرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، «وقع الزلزال صباح يوم 21 يونيو، حيث بلغت شدته 4.8 درجة، في حين تبلغ المسافة إلى أقرب حيز سكني بقرية نيكولسكويه في منطقة أليوتسكايا بإقليم كامتشاتكا، 145 كيلومترا، كما أن مركز يقع على عمق 26 كيلومترا».

عدم تسجيل خطر حدوث تسونامي

وبحسب المديرية الرئيسية لوزارة حالات الطوارئ الروسية لإقليم كامتشاتكا، لم يتم الشعور بالزلزال في المناطق السكنية، كما لم يتقدم السكان المحليون بأي بلاغات عن خسائر مادية أو بشرية، وأكدت نفس الهيئة عدم تسجيل خطر حدوث تسونامي.