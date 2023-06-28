تجهيز 5 مراكز و3 وحدات صحية لاستقبال الحالات الطارئة في الأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تجهيز 5 مراكز و3 وحدات طوارئ 24 ساعة للحالات البسيطة والمتوسطة، تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تجهيز 8 منشآت

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه جرى تجهيز 8 منشآت صحية، منهم 5 مراكز و 3 وحدات لاستقبال الحالات الطارئة المتوسطة والبسيطة على مدار 24 ساعة من أجل تخفيف العبء والتزاحم على طوارئ المستشفيات، بالإضافة إلى ضمان سرعة حصول المنتفعين على الخدمة الطارئة مع تقليل فرص انتشار العدوي بأقسام الطوارئ بعد فصل الحالات وتوجيهها.

تجهيزها لخدمات إحالة الطوارئ البسيطة

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن المراكز والوحدات التي جرى تجهيزها لخدمات إحالة الطوارئ البسيطة والمتوسطة على مدار 24 هى:

- مركز طب أسرة منشأة العماري

- مركز طب أسرة العوامية

- مركز طب أسرة الكرنك

-مركز طب أسرة القرنة (الشهيد الدكتور محمود ناصر)

-مركز طب أسرة أرمنت الحيط

-وحدة طب أسرة أرمنت الوابورات

- وحدة طب أسرة جزيره ارمنت

- وحدة طب أسرة العديسات

الطوارئ الغير حرجة

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه يمكن للمنتفعين التوجه مباشرة لتلك المنشآت في حالات الطوارئ الغير حرجة علي مدار اليوم و أيضاً طوال الفترة النهارية في كافة الوحدات والمراكز الأخرى.