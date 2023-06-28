«مياه القناة»: استمرار توعية الجزارين بمخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن حملات التوعية ونشر الإرشادات التي توضح الطرق الصحيحة للتخلص من مخلفات الأضاحي بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها في بالوعات الصرف الصحي مستمرة طوال أيام عيد الأضحي.

أكبر المخاطر على شبكات الصرف الصحي

وأضاف أن مخلفات الأضاحي من أكبر المخاطر على شبكات الصرف الصحي لتسببها في انسداد لشبكات وطفح مياه الصرف الصحي بالشوارع، مناشدا الجزارين والمواطنين في محافظات القناة الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، عدم إلقاء مخلفات ذبح أضاحي عيد الأضحى، والمواد الصلبة، والمخلفات، والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي.

ملصقات لترشيد المياه

وقال «عصمت»، إن الحملة شملت توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية في الإسماعيلية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة.

وأعلن «عصمت» عن انتظام سير العمل في جميع القطاعات والمناطق وأن جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي والشبكات في إقليم محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وعمل غرفة عمليات الطوارئ الرئيسية للعمل علي مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

رفع حالة الطوارئ

ووجه «عصمت» برفع درجة الاستعداد بفرق التدخل السريع والطوارئ والحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد «عصمت» جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.