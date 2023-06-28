ضبط 7 متهمين بتجارة المخدرات في حملة أمنية على مراكز دمياط

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، حملة أمنية على دوائر مراكز شرطة دمياط وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ والزرقا، وقسمي شرطة ثان دمياط ورأس البر.

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت الجهود الأمنية عن القبض على 7 متهمين في 7 قضايا تجارة في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات 8 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، و10 كيلوجرامات من مخدر البانجو، و10 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، وكمية من مخدر الهيروين والأقراص المخدرة، وطبنجة وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 259 قضية مخدرات، و154 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85 ألفا و675 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.