«الداخلية» تضبط 4 متهمين بسرقة مواطن في التجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص بتهمة سرقة مواطن، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وسيدة، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام مسكنه بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا بتفتيش السيارة وسرقوا مبلغ مالي من داخلها، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص يقيمون بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة «مستأجرة»، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجني عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر في ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

واستعان المتهم بباقي المتهمين لسرقة المجني عليه، وقام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجني عليه وانتظروا حتى استقل السيارة خاصته، وقاموا باستيقافه منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا منه على المبلغ المالي المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة.