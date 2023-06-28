أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة»، عددًا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث في مجالات «مكافحة الجريمة المنظمة - حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة - مكافحة الإرهاب الدولي»، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وشارك في تلك الدورات 92 مُتدربًا يمثلون 22 دولة إفريقية، و5 دول من دول الكومنولث، وفي ختام تلك الدورات نُظمت احتفال بحضور مساعد وزير الداخلية - رئيس أكاديمية الشرطة، والسفير نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وعدد من قيادات وضباط أكاديمية الشرطة.

ونقل لهم مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، تحية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يُسهم فى تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

وأكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أنّ الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة، وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجا تدريبيا وتعليميا مواكبا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني، بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، إضافة إلى التطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكى الواقع المعاصر.

وأشاد المتدربون بالقدرات الفائقة في مجالات التدريب الأمني، وحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أنّ تلك الدورات كانت إضافة كبيرة لتنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

جاء ذلك اتساقًا مع إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كل الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الشقيقة، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة، وأمن جميع دول القارة.