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ضبط 3 أشخاص في دمياط بتهمة غسل 40 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

كتب:

محمد بركات
01:36 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ويقيمون في دمياط، بتهمة الاتجار في المخدرات، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء منها في البنوك بقصد إخفاء مصدرها، ومنحها صبغة شرعية، وقدّرت تلك الممتلكات بـ40 مليون جنيه تقريبًا.

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