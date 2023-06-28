ضبط شحنة مخدرات بـ4.5 مليون جنيه في الإسكندرية أول أيام العيد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عناصر إجرامية، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة «ثانٍ العامرية - الدخيلة» مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» ومديرية أمن الإسكندرية، ضبط عنصران إجراميان، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرامًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية وبحوزتهما 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

كما ضبط عنصران إجراميان لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهما 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17.5 كيلو جرام.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ4.5 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.