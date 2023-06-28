«الصحة السعودية» تُحذر الحجاج من «الإجهاد الحراري» بعد خلع ملابس الإحرام

حذّرت وزارة الصحة السعودية، اليوم، حجاج بيت الله الحرام، من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام، لأن الأمر قد يتسبب في الإجهاد البدني والحراري.

وأوصت الوزارة السعودية، بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واصطحاب المظلة دومًا، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع، والإكثار من شرب السوائل، وفقا لما نشرته صحيفة «سبق» السعودية.

تسجيل أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري

وسجلت السلطات السعودية، اليوم، أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين حجاج بيت الله الحرام، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأدى ضيوف الرحمن خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك «10 من شهر ذي الحجة»، نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بـ7 حصيات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».