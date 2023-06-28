تامر حسني يتصدر أغاني أفلام العيد بـ«هرمون السعادة»

تلعب الأغاني دورا مهما في الترويج لأفلام عيد الأضحى، وطرحت الشركات المنتجة للأفلام خلال الفترة الماضية عددا من الأغاني التي حققت ردود أفعال إيجابية ونسب مشاهدات كبيرة بعد ساعات من طرحها على «يوتيوب»، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وكان المركز الأول في أغاني أفلام عيد الأضحى من نصيب أغنية «هرمون السعادة»، التي اختارها الفنان تامر حسني لتكون الأغنية الدعائية لفيلمه «تاج»، للمخرجة سارة وفيق، وحققت 11 مليون مشاهدة خلال 4 أيام، من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع حاتم محسن.

2.7 مليون مشاهدة لـ «اختياراتي».. و1.6 مشاهدة لـ «سمع هس»

بينما جاء في المركز الثاني، أغنية «اختياراتي» غناء الفنان أحمد سعد، والتي جاءت ضمن أحداث فيلم «مستر إكس»، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، وحققت الأغنية مشاهدات خلال 7 أيام وصلت لـ 2.7 مليون مشاهدة كلمات منة القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

بينما حققت أغنية «سمع هس» من فيلم «بيت الروبي» مشاهدات على «يوتيوب» وصلت لـ 1.6 مليون مشاهدة خلال 10 أيام، وهي الأغنية التي يؤديها كريم عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز مع الفنان محمود العسيلي، من كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وقدم رضا البحراوي ومسلم الأغنية الدعائية لفيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، بعنوان «لفينا الدنيا»، من كلمات فليبينو، وألحان أحمد طارق يحيى ومسلم، ولم تحقق الأغنية سوى 700 ألف مشاهدة خلال 4 أيام، ولكنها احتلت المركز السادس على قائمة «تريند يوتيوب».