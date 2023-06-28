مستشار الرئيس للشؤون الصحية: استنفار طبي لتقديم الخدمات في عيد الأضحى

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية، لافتا إلى أن احتفالات العيد تشهد زحاما بالحدائق والمنتزهات التي تشهد حوادث طارئة، وهناك نوعا من الاستنفار بالنسبة للقطاع الطبي لتقديم الخدمات خلال تلك الفترة، هذا بجانب الأمراض العادية التي قد تحدث في أي توقيت من العام، موضحا أن الخدمات الطبية قد تكون خدمات طبية عاجلة تقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ لنقل أي حالة عاجلة من أماكن الحدث وأماكن الشكوى لمراكز ومستشفيات طبية لحل هذه المشكلة.

الإسعاف مجهزة للتعامل مع الطوارئ ونقل الدم

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى أن سيارة الإسعاف مجهزة للتعامل مع الطوارئ ونقل الدم، هذا إلى جانب أن كافة المستشفيات بمختلف المحافظات تضم كوادرا طبية جاهزة على مدار 24 ساعة في مختلف التخصصات، وهناك فريق طبي آخر تحت الطلب حال الحاجة للجراحات العاجلة، وكل المستشفيات تضم قسم طوارئ وقسم حوادث لاستقبال الحالات العاجلة على مدار الـ24 ساعة ومجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والمعامل والأشعة وبنوك الدم وحجرات العمليات والعناية المركزة.

مبادرة «100 مليون صحة» جزء من خطط مؤقتة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن مبادرة «100 مليون صحة» هي جزء من خطط مؤقتة لحين استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، ومصر تسعى لتغطية جميع محافظتها بالتأمين الصحي الشامل، والتأمين الصحي الشامل استكمل في 6 محافظات وفي 3 محافظات تم تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهناك 3 محافظات بمراحلها النهائية والمراحل التجريبية، وهناك جدول زمني محدد لتغطية كل مناطق مصر بالتأمين الصحي الشامل.