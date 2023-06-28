سكرتير عام المنيا يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز ديرمواس

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، بحضور جلسة الصلح التي نظمتها لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا، التي عقدت بمركز ديرمواس لإنهاء الخلافات والخصومات بين عائلتين من قرى مركز ديرمواس.

حضر جلسة الصلح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، وعددا من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات.

إنهاء الخصومات بالتصالح

أشاد السكرتير العام خلال كلمته بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية ورجال لجان المصالحات والقيادات الدينية في إنهاء الخصومات بالتصالح بين الأطراف المتخاصمة بمختلف قرى ومراكز المحافظة من أجل القضاء على الخلافات وتحقيق الأمن والأمان داخل المجتمع، وتغليب مصلحة الوطن لتحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.

نبذ العنف ونشر المحبة

وأكد سكرتير عام محافظة المنيا، ضرورة نبذ العنف ونشر المحبة والسلام بين كل شرائح وطوائف المجتمع وحسم كل المشكلات بالتوافق وفي إطار الأخوة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول جذرية لأي مشكلة أي كانت حقنا للدماء والتمسك بأخلاقياتنا وتعاليمنا الدينية.

وقد قررت لجنة الصلح، وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأي بند من بنود الصلح، أو يعتدي أو يجور بشهادة شهود عدل.