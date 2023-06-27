محافظ المنيا يوزع هدايا عيد الأضحى على أطفال دور الرعاية

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أطفال مؤسسات وجمعيات دور الرعاية للبنين والبنات بالمنيا، الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بحضور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومسؤولي مؤسسات البنين والبنات، وجنود المسيح ونهضة الكنيسة.

إدخال الفرحة والبهجة على الأطفال

وقدم محافظ المنيا التهنئة للحضور معربا عن سعادته الغامرة لمشاركته الأطفال فرحتهم بالعيد، مؤكداً أهمية إسعاد أبنائنا وأحفادنا وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم وخاصة في أيام العيد المباركة التي نعيشها والتي تتجلى فيها آيات الوحدة والسلام بين جموع أبناء مصرنا الحبيبة، موجها مسئولي دور ومؤسسات الرعاية ببذل المزيد من العمل المخلص من أجل تحقيق مصالح أبناء ومواطني المحافظة.

توزيع الهدايا العينية والمادية

وفي أجواء من المودة والرحمة والسعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع، قام المحافظ بتوزيع الهدايا العينية والمادية ومبالغ مالية على الأطفال.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة ومنع الغش التجاري، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.