الكشف على 1948 مواطنا بقرية أبو خلقة في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»

تواصل مديرية الصحة في المنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

توفير الخدمات الطبية والعلاجية

وتهدف القوافل إلى توفير الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة، بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنّ المديرية نفّذت قافلة طبية وعلاجية في قرية أبو خلقه التابعة لمركز ديرمواس، وأجري خلال هذه القافلة الكشف الطبي على 1948 حالة، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بشكل مجاني، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

الاستعانة بتخصصات طبية متنوعة

وأضاف الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أنّ هذه القافلة ضمت العديد من التخصصات، إذ أجري الكشف الطبي على 1948 حالة، بينها 317 حالة جراحية، وتحويل عدد من الحالات للاستكمال العلاج، إضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة.

وتطلق مديرية الصحة في محافظة المنيا قوافلها الطبية المجانية بالقرى الأكثر احتياجًا التي تبعد عن المستشفيات العامة والمركزية، لمسافة تزيد على 15 كيلومترًا، ضمن مبادرة حياة كريمة بالمجان، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال علاج إلى المستشفيات العامة في المدن والمراكز.