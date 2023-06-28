منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة وحملات رقابية في العيد بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتوسع في إقامة منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على تلك المنافذ لمنع أي محاولات للغش أو التلاعب بالأسعار والأوزان ومراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

مبادرة محاربة غلاء الأسعار

تواصل الوحدات المحلية فتح المنافذ ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، ففي مركز بنى مزار جرى ذبح 5عجول بقرية صندفا تحت إشراف الطب البيطري وبيعها بأسعار مخفضة، إلى جانب بيع الخضراوات و الفاكهة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما شهدت المنافذ فى مغاغة، إقبالا كبيرا على بيع اللحوم نظرا لجودة المعروض و انخفاض الأسعار.

وفى مركز مطاي، قامت الوحدة المحلية بتوزيع بونات ضمن البروتوكول الموقع بين محافظة المنيا والبنك الزراعي المصري، حيث جرى توزيع 150 بون لمستحقي تكافل وكرامة بقرى الكفور، إبوان، هوارة، بواقع 50 بون لكل قرية بحضور مسؤولي التضامن الاجتماعي لضمان إيصال المساعدات الغذائية إلى مستحقيها .

حملات رقابية في مركز بني مزار

فيما واصلت منافذ بيع اللحوم عملها بمركز بني مزار، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة رقابية أسفرت عن تحرير 13 محضرا تنوع بين ذبح خارج المجازر، وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء، وعدم وجود شهادة صحية.