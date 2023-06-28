بيقولوا.. أزمة زيزو بالزمالك وصفقة في الطريق للأهلي وخطاب «كاف»

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تفاصيل أزمة زيزو في الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، رفض أحمد سيد زيزو الاستمرار في استاد القاهرة الدولي، عقب قرار خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني، بتغييره خلال مواجهة غزل المحلة أمس، وغادر غاضبا، خاصة أنه كان يريد الاستمرار داخل الملعب أطول فترة ممكنة.

تفاصيل أزمة زيزو في مباراة غزل المحلة

الأهلي يضع مصطفى زيكو ضمن اهتماماته

قال محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن هناك اهتمام من جانب الأهلي بمصطفى زيكو، لكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي لنادي الحرس.

خطاب منتظر من الاتحاد الأفريقي للأهلي

أكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أنه خلال أيام سيجرى إرسال خطاب رسمي لكل من النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، من أجل تحديد الموعد النهائي لإقامة السوبر الأفريقي، وكذلك الدولة المستضيفة للحدث، والأقرب السعودية.