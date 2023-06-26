طرحت على أنغامي.. التفاصيل الكاملة لأغنية عمرو دياب «خلص على قلبي»

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، منذ قليل، أحدث أغنياته بعنوان «خلص على قلبي» عبر تطبيق أنغامي، وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

الأغنية من كلمات محمد البوغة

الأغنية من كلمات محمد البوغة ولحن محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

الأغنية من ألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي

قربك يتاخد دوا

من غير ما أسأل دكتورغيرك عندى ولا الهوا

لا هلف معاك ولا ادور انت الحلوين كلهم

بجمالهم على بعضهم جيت انت وسفرتهم

من غير ختم وباسبور

يذكر أن النجم عمرو دياب كان محور حديث حلقة مهمة من برنامج غرفة الموسيقى بالإذاعة البرازيلية منذ أيام، في سابقة هي الأولى من نوعها مع مطرب مصري وعربي.

حملت الحلقة عنوان (مباشرة من مصر موسيقى البحر المتوسط لعمرو دياب) حيث تناول مقدمها الأشكال الموسيقية التي قدمها عمرو دياب في مسيرته، كما تحدث عن الجوائز التي نالها وعلى رأسها جائزة الموسيقى العالمية «وورلد ميوزيك أوورد» والتي حصل عليها الهضبة أربع مرات كأول فنان عربي وشرق أوسطي يحقق هذا الرقم.