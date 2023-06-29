تامر حسني يراهن على الـ«سوبر هيرو» في «تاج».. والنقاد: تحدٍ كبير

تجربة سينمائية جديدة يراهن عليها الفنان تامر حسني في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، في مواجهة 3 أفلام تحمل توقيع كبار نجوم السينما، حيث وقع اختياره على فكرة الـ «سوبر هيرو» أو البطل الخارق ليقدمها للمرة الأولى في السينما المصرية من خلال فيلم «تاج»، ولكن في الوقت نفسه يواجهه تحدى كبير في تنفيذ عمل بجودة تناسب جودة الفكرة.

تبدأ أحداث الفيلم في مزيج ما بين الكوميديا والفنتازيا عندما يكتشف «تاج»، الذي يعمل كمدرسا للموسيقى ويستعد للزوج من حبيبته، أنه يمتلك قوى خارقة في يوم عيد ميلاده، ولكنه لا يعرف مصدرها ويحاول توظيفها في خدمة الخير والبشر، ولكن الأمور تنقلب تماما عندما يظهر «هارون» شقيق «تاج» التوأم في حياته فجأة، مما يتسبب في أزمة كبيرة.

ويجمع الفيلم في بطولته كلا من تامر حسني دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل وساندي، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في ثاني تجاربها الإخراجية مع «تامر» بعد فيلم «مش أنا».

نقاد عن فيلم «تاج»: فكرة الـ «سوبر هيرو» ترفع سقف التوقعات أمام الجمهور

أشار محمود قاسم إلى أن تامر حسني يواجه تحديا كبيرا من خلال فيلم «تاج» الذي يقدم خلاله دور بطل خارق، خاصة أن قطاع من جمهور الشباب على اطلاع بما يقدم في هوليوود في تلك النوعية من الأفلام، مما يرفع السقف أمامه سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو المؤثرات البصرية، وأضاف في تصريحات لـ «الوطن»: «ولكن وجود اسم تامر حسني سيكون عامل جذب كبير أمام الجمهور».

وقالت الناقدة ماجدة موريس عن تجربة فيلم «تاج»: «تامر حسني نجم محبوب يكتشف السينما ويحاول من خلالها تقديم نجاحات أكبر من التي حققها، حيث يكتشف نفسه كمخرج ومؤلف ولديه طموح وثقة زائدة في نفسه وهو أمر جيد بالنسبة له، ولكن عليه أن يبذل مجهود كبير حتى لا يخسر نجاحه الغنائي».

وعن اختيار تامر حسني لفكرة الـ«سوبر هيرو»، يرى الناقد أحمد سعد الدين أنها ستضعه في مساحة للمقارنة مع تلك النوعية من الأفلام التى يتم تقديمها في هوليوود، ويحاول «حسني» تقديم مشروع جديد وحاول الهروب من تلك المقارنة من خلال إضفاء لمحة كوميدية على العمل.