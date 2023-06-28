أماكن عرض فيلم «تاج» بأسعار مخفضة في عيد الأضحى.. التذكرة بـ40 جنيها

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف على مشروع «سينما الشعب»، أماكن عرض فيلم النجم تامر حسني الجديد «تاج» ضمن أفلام المشروع الذي تنظمه وزارة الثقافة في مواقع هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات.

فيلم تاج في 8 دور عرض سينمائي

وأضاف تامر عبد المنعم لـ «الوطن»: «مشروع سينما الشعب يطرح فيلم تاج للنجم تامر حسني في 8 من دور العرض السينمائي التابعة لقصور الثقافة ضمن مشروع سينما الشعب بأسعار تذاكر مخفضة لا تتجاوز 40 جنيها، وذلك ابتداء من أول أيام العيد وتزامنا مع طرح الفيلم تجاريا، ويقدم الفيلم في 6 حفلات صباحية ومسائية وعلى مدار اليوم».

وتابع: يعرض فيلم «تاج» في سينما الشعب، بسينما مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شبين الكوم، قصر ثقافة بور سعيد، وقصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة الوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

أحداث فيلم تاج

يشار إلى أن فيلم «تاج»، بطولة وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني ودينا الشربيني ونخبة من النجوم، وإخراج سارة وفيق ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين أحدهما تاج، ويمران بالعديد من الأزمات مع تصاعد الأحداث.