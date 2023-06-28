6 شواطئ مجانية في مرسى مطروح تستقبل الزائرين خلال أول أيام عيد الأضحى

تشهد شواطئ مرسى مطروح خلال أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من المصطافين وأهالي المحافظة، بالتزامن مع فتح 6 شواطئ مجانية أمام الزائرين، وهي شاطئ الفيروز والباسنت ومطروح العام والنخيل والليدو والأبيض.

كورنيش مرسى مطروح

واستقبل كورنيش مرسى مطروح الأسر عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في 400 ساحة ومسجد، للتنزه والجلوس على الألسنة البحرية، في أجواء مبهجة على البحر بأول أيام العيد.

توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال

ووزع مجموعات من شباب قبائل مطروح بمراكز ومدن مطروح الثمانية الهدايا والبالونات علي الأطفال عقب صلاة عيد الأضحى أمام المساجد والساحات المخصصة للصلاة، لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

كما وزع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العيدية على الأطفال بوسط المدينة وفي مكتبه أيضا، خلال التهنئة بعيد الأضحى، ووجه بأهمية الالتزام بالحفاظ على البيئة والصحة العامة والشكل الحضاري والسياحي للمحافظة، مع الالتزام بمنع ذبح الأضاحي في الشوارع وعلى الطرق العامة، وأهمية فتح جميع المجازر أبوابها بإجمالي 8 مجازر بالمدن على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحي وذبحها للمواطنين دون سداد أية رسوم.

مزارات مطروح تستقبل الزائرين

كما استقبلت مزارات مرسى مطروح السياحية مثل حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة على البحر، وشواطئ شرق وغرب مطروح، «مينا حشيش وعلم الروم والرميلة وأم الرخم»، أعدادا غفيرة من الزائرين، للاستمتاع بأجواء العيد.