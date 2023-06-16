«الناتو»: نقترب من إقرار أول خطط دفاعية منذ الحرب الباردة

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الجمعة، إن الحلف يقترب من إقرار أول خطط دفاعية منذ الحرب الباردة، موضحًا أنهم سيواصلون دعمهم لأوكرانيا بالأسلحة، والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات «إف-16».

ترحيب بالوساطة الإفريقية

وأكد «ستولتنبرج»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي في ختام اجتماعات وزراء دفاع الحلف، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية، أن الحلف يرحب بالوساطة الإفريقية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددًا على أن أي وساطة يجب أن تراعي مصالح كييف.

وأوضح أن الحلف لم يلحظ أي تغيير في موقف الترسانة النووية الروسية، ويتعامل بجدية مع نقل روسيا لأسلحة نووية إلى بيلاروسيا، معربا عن قلق الناتو من محاولة الصين التوسع في امتلاك السلاح النووي، منوهًا بأنه جرى الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي لدول الحلف.

أوكرانيا أصبحت أقرب إلى الحلف

وتابع أنه «مع انتهاء الحرب نحتاج إلى وضع إطار عملي لضمان أمن أوكرانيا بشكل أكبر، واتفقنا على أن أوكرانيا أصبحت أقرب إلى الحلف من السنوات الماضية».

وفشل اجتماع وزراء الدفاع بحلف شمال الأطلسي في بروكسل في التوصل إلى اتفاق بخصوص الخطط الدفاعية.