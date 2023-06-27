«القاهرة الإخبارية»: روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهام باستخدام الأسلحة الكيميائية

تبادل مسؤولون روس وأوكرانيون الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية في المعارك بين الجانبين، وقال غياث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأوكرانية كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقش احتياجات القوات خلال زيارة لجبهات القتال، خاصةً في مناطق المواجهات الساخنة مع الجيش الروسي.

وردا على تقارير إعلامية روسية تتهم الجيش الأوكراني باستخدام أسلحة كيماوية خلال المعارك، أكد مناف أن ما ذكرته روسيا لم يصدر عنه رد رسمي من الجانب الأوكراني، مشيرا إلى أن المتحدث باسم العمليات المشتركة الجنوبية ذكر قبل أيام، عبر حسابه على موقع تويتر، أن القوات الروسية استخدمت أسلحة كيميائية في عدة معارك، لكن لم يصدر رد رسمي من موسكو.