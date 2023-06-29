9 إجراءات من محافظة القاهرة بشأن مراقبة الأسواق في أيام عيد الأضحى

تتابع محافظة القاهرة تنفيذ خطة مديرية التموين بالقاهرة في إجازة عيد الأضحى للعمل على استقرار حالة السلع خاصة السلع التي يزداد الطلب عليها في العيد.

ومن الإجراءات التي تقوم بها مديرية التموين في إجازة العيد وفق تقرير المحافظة ما يلي:

- تنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين للتأكد من صلاحية اللحوم بالأسواق والمحلات واتخاذ إجراء ضد من يقوم بالذبح خارج المجازر.

- التنسيق مع بوتاجاسكو وبتروجاس لطرح كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية بأي منطقة يحدث بها اختناق في الكميات لتفادي شكاوى المواطنين.

متابعة محطات التموين

- حملات على محطات تموين السيارات طوال أيام العيد للتأكد من وجود البنزين والسولار لمنع حدوث أزمات أو تكدس المواطنين أمام المحطات.

- تشغيل جميع المراكز والمكاتب وسيارات الخريجين لمواجهة أي طلب على البوتاجاز أيام العيد.

- حملات من مديري الإدارات على المستودعات والباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفتهم حرصا على توفير السلع المهمة بالسعر الرسمي.

أكثر من مليون و300 ألف أسطوانة بوتاجاز

- الحصة الشهرية لمحافظة القاهرة من البوتاجاز 1 مليون و164 ألفا و842 أسطوانة منزلية وزن 12.5كجم، و173 ألفا و579 أسطوانة تجارية وزن 25 كجم.

- عمل جميع المخابز بمحافظة القاهرة في ظل المنظومة الجديدة للخبز وهي 1957 مخبز قطاع خاص وعام، و57 مخبزا لأغراض أخرى مع السماح لبعض المخابز بالإجازات لظروف طارئة والإصلاح بنسبة 10%.

1612 منفذا لتوزيع السلع التموينية بالقاهرة

- توفير عدد كبير من السلع لدى البدالين التموينين وجمعيتي والتي يبلغ عددها 1612 منفذا لتوزيعها على البطاقات التموينية والتي يبلغ عددها بمحافظة القاهرة 2 مليون و137 ألفا و502 بطاقة تموين بعدد أفراد 6 ملايين و892 ألفا و140 فردا.

- التركيز على متابعة المخابز، المجمعات، محلات الجزارة، محلات بيع اللحوم المصنعة، شوادر بيع الخراف والبقر والجاموس، محلات بيع الملابس الجاهزة، شوادر بيع اللحوم ،منافذ البيع المتنقلة للحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة