أهداف خطة التحول الرقمي في القاهرة.. محافظة ذكية بحلول 2030

تسعى محافظة القاهرة لتكون محافظة ذكية متطورة بحلول 2030 لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية في استخدام الأنظمة الإلكترونية الرقمية الذكية لدعم منظومة إدارة الخدمات والارتقاء بمستوى جودة تقديم الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها وذلك عبر تبنى منظومة إدارية وخدمية ذكية تلبى احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتضمن النزاهة والشفافية والعدالة في تقديم الخدمات للجميع مع بناء الشراكات اللازمة لدعم المنظومة وتحسين كفاءة الأداء الإداري بها.

وأصبح التحول الرقمي ضرورة حتمية في ظل التغيرات السريعة بتكنولوجيا الاتصالات والحديث المتزايد عن الثورة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من تطبيقات أنظمة الحوسبة الحسابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الحكومية المفتوحة التي يجب الاستفادة بها، وتتبنى محافظة القاهرة التحول الرقمي، وهذا من شأنه يدفع بالقاهرة أن تكون مدينة ذكية تقدم خدماتها للمواطنين عبر جهاز إداري كفء وفعال، ومن أهداف خطة التحول الرقمي بمحافظة القاهرة وفق تقرير للمحافظة ما يلي:

نشر ثقافة التحول الرقمي

عقد دورات تدريبية عن التطورات في مجال تكنولوجيا الاتصال والتحول الرقمي والحديث عن الثورة الصناعية الرابعة والتي أنتجت تطبيقات تكنولوجية مفيدة تقدم حلول إبداعية للمشكلات

تبني النظم والتطبيقات اللازمة للتحول الرقمي

التوسع في استخدام النظم والتطبيقات الإلكترونية الذكية وإنتاج منظومة الكترونية متكاملة لإدارة الخدمات بالمحافظة بكل أجهزتها بكفاءة وفاعلية وتضمن حصول المواطن على الخدمات بسهولة ويسر مع الحفاظ على أمن وسرية المعلومات.

تحسين جودة الخدمات

رفع كفاءة جودة تقديم الخدمات ووضع معايير قياسية موحدة لأداء الخدمة بفاعلية وكفاءة وضمان حصول المواطن عليها على مدار 24 ساعة بسهولة ويسر وبأقل النفقات.

تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين الأداء الإداري

تعزيز مشاركة المواطنين في دعم اتخاذ القرارات وذلك عبر تكوين قنوات اتصال مباشرة وفعالة بين المواطن والمحافظة، وكسب أكبر قدر من المؤيدين لدعم قرارات المحافظة، وتأكّيد مبدأ الشفافية والنزاهة في الإجراءات التي تتخذها المحافظة ورفع كفاءة المنظومة الإدارية لتحقيق رضا المواطن.

رفع مستوى ثقة المواطنين بالمحافظة

بناء منظومة حكومية تقدم خدمات السبع نجوم للمستفيدين منها مدعومة بقنوات مرنة ومتنوعة للتواصل في جو من الثقة المتبادلة والشفافية والمصارحة بين المحافظة ككيان حكومي والمواطنين مع دعم تبادل الآراء والمشاركة المجتمعية في إيجاد أنسب الحلول للمشكلات.