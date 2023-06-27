خطة محافظة القاهرة لتطوير المناطق التراثية.. بينها سوق العتبة وباب اللوق

أعلنت محافظة القاهرة عن الخطة الإستراتيجية للحفاظ على التراث من خلال عدة مبادرات ومشروعات رائدة لتعزيز حماية التراث والحفاظ عليه، وفقا لتقرير صادر عن محافظة القاهرة.

مشروع تطوير ربع المانسترلى

يقع ربع المانسترلى بشارع سوق السلاح في الدرب الأحمر، وكان يخصص فيما يبدو لإقامة الطلاب الدراسين في مدرسة الجاي اليوسفي بشارع سوق السلاح.

مشروع تطوير روضة الخليفة «أرض التبة»

عبارة عن أرض فضاء تقع على تبة مرتفعة بشارع الأشراف- مسار آل البيت- بحي الخليفة، وتوجد بين العديد من الآثار الإسلامية الموجودة بالشارع وسيتم تطويرها وإعادة تأهيلها لتصبح متنزها ثقافيا خدميا يستفيد منه سكان الحي ويعمل كمصدر جذب للزوار، وجار العمل على تحويل الأرض مستقبلا إلى متنزه متدرج يضم مكتبة وحضانة، جيم للسيدات، مقاعد للزائرين، مركز تجميع وفرز وتدوير القمامة، محلات تجارية تعمل على سد احتياجات الحديقة والسكان بالمنطقة.

مشروع تطوير درب اللبانة

التنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية لتطوير منطقة الخليفة لإحياء منطقة درب اللبانة

مشروع تطوير الأزهر والغورية

التنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغورية

مشروعات بحثية وشراكات مع جامعات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق

فى ظل اهتمام محافظة القاهرة وتوجه الدولة نحو البحث العلمي كأحد سبل التطوير كان لمحافظة القاهرة دورا في وضع خطة التعاون مع صندوق تطوير البحث العلمي وجامعة القاهرة ممثلة في كلية الهندسة وجامعة نيوكاسل في مشروع بحثي مشترك من أجل تطوير الأسواق القديمة من خلال مشروع «مباني الأسواق التاريخية المستدامة كحاويات للتراث غير المادي»، ويهدف المشروع لوضع توصيات واستراتيجيات لتطوير مباني الأسواق التاريخية بالقاهرة مثل سوق العتبة وسوق باب اللوق والتي كانت من أوائل الأسواق الصحية في العالم.

دراسات خاصة بتطوير منطقة وسط البلد «القاهرة الخديوية»

يتم إعداد دراسة تطوير منطقة وسط البلد «القاهرة الخديوية»، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك في ضوء عزم الحكومة على إعادة تطوير وإحياء منطقة وسط البلد من خلال وضع الخطط المهمة التي أدت إلى إعلان منطقة وسط البلد منطقة تراث حضاري فضلا عن العمل على إنشاء متحف وأرشيف القاهرة.