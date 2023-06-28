مهرجان الضاني يبهر سياح شرم الشيخ في أول أيام عيد الأضحى.. فتة ومشويات

احتفل عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ بطريقة خاصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بتنظيم مهرجان الضاني وسط فقرات فنية وفلكلور شعبي للسائحين من مختلف الجنسيات والمصريين، إذ شمل المهرجان «فتة ولحوم مشوية وبط ومشويات متنوعة» وسط أجواء فرحة العيد وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية.

مهرجان الضاني بفنادق الغردقة

كشف إيهاب السيد مدير عام فندق سياحي بالغردقة، أن الفنادق والمنتجعات السياحية حرصت على الاحتفال بعيد الأضحى بإعداد مهرجان الضاني واللحوم المشوية والفتة على الشواطئ المفتوحة َوحمامات السباحة بمشاركة المصريين من رواد ونزلاء الفنادق والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات من حوالي 25 جنسية أجنبية.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح شاركوا في احتفالات العيد وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل وتبادل التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي.

فنادق الغردقة في العيد

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، إلى أن فنادق الغردقة شهدت نسبة الإشغالات عالية في أولى أيام العيد إذ تلقت ارتفاعا كبيرا في الحجوزات ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 100% خلال أسبوع إجازة عيد الأضحى المبارك لتعلن عدد من الفنادق السياحية أنها كاملة العدد.

ولفت إلى أن الفنادق دائمًا تحرص على خلق جو ترفيهي وأسعاد النزلاء، مؤكدا استمرار الاحتفالات طوال أيام العيد ببرامج سياحية وترفيهية متنوعة وحفلات موسيقية وبوفيه وأكلات خاصة بالعيد.