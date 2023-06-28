مبعوث الفاتيكان يصل إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

عبّر المتحدث باسم الكرملين، اليوم، عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وأكد وصول مبعوث بابوي، إلى موسكو لإجراء محادثات سلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنّنا نُقدر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للمساهمة في إنهاء الصراع المسلح بأوكرانيا.

وذكر أنَّ مستشار بوتين للشؤون الخارجية سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو زوبي، بناء على طلب بوتين.