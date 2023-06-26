البيت الأبيض: لا علاقة للولايات المتحدة بما يحدث في روسيا

ذكر البيت الأبيض، أنه لا يرى أي مؤشرات على تهديد وشيك على محطة زابوريجيا النووية، مبينا أنه لا يمكن التوصل حاليا إلى أي استنتاجات بشأن الوضع في روسيا.

البيت الأبيض يتواصل مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية

وأضاف «البيت الأبيض» في بيان له بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين: « منزعجون بشدة بشأن قرار إسرائيل المضي قدما في بناء المستوطنات بالضفة، ونتواصل حاليا مع روسيا عبر القنوات الدبلوماسية وأكدنا عدم تورطنا في التمرد».

من المبكر تقييم قدرة مجموعة فاغنر دون قائدها

وتابع «البيت الأبيض»: «لا يمكننا تأكيد وجود قائد فاغنر في بيلاروسيا، و من المبكر تقييم قدرة مجموعة فاغنر دون بريغوجين».