إقبال كبير من المصطافين على شواطئ بلطيم في أول أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إقبالاً كبيراً من الزوار من شتى أنحاء الجمهورية، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، في ظل رفع درجة الاستعداد القصوى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التعاقد مع إحدى الشركات المختصصة في أعمال الإنقاذ البحري

ومن جانبه، أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنّه تم التعاقد مع إحدى الشركات المختصصة في أعمال الإنقاذ البحري والمعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وذلك للإشراف على أعمال الإنقاذ بشواطئ المدينة الـ6 بعدد 100 فرد إنقاذ، وعدد 10 مشرفين، وعدد 2 موتوسيكل مائي وعدد 3 لانشات بحرية.

تصميم عدد من المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ

وأوضح «عطية»، إنّه تم تصميم عدد من المشايات من الكورنيش وحتى الشاطئ وذلك لسهولة وصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للشاطئ، لافتاً إلى أنّه جاري تركيب مشايات في باقي الشواطئ، كما قامت المدينة بتجهيز وتهيئة مكان لنزول ذوي الاحتياجات الخاصة للشاطئ.

دعم المدينة بعدد 5 سيارات إسعاف خلال إجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ

وأفاد «عطية»، بأنّه جرى التنسيق مع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ بدعم المدينة بعدد 5 سيارات إسعاف خلال إجازة العيد لاستخدامها في حالات الطوارئ، كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ باستمرار متابعة الأسواق والمخابز، وزيادة الحملات على المحلات والمطاعم، والتأكد من جودة المعروض بالمحلات والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.

مدينة مصيف بلطيم

يذكر أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.