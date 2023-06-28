إقبال كبير على مراكز الشباب بسوهاج في أول أيام العيد.. أنشطة رياضية وترفيهية

تحت شعار «العيد أحلى بمراكز الشباب»، احتفلت مراكز الشباب في محافظة سوهاج بعيد الأضحى المبارك، حيث فتحت أبوابها في الساعات الأولى من اليوم الأول للعيد، لاستقبال النشء والشباب والرواد والمواطنين الذين حرصوا على المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي نظمتها المراكز.

العيد أحلى في مراكز الشباب

وتضمنت فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» في اليوم الأول من العيد، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، بينها فقرات ترويجية وفنية واستعراضية، إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة الرواد والأعضاء للخدمات المتوفرة بالمراكز، مثل حمامات السباحة والألعاب الترفيهية والتنس والبلياردو وكرة القدم والألعاب الإلكترونية.

إقبال المواطنين على مراكز الشباب

وتأتي هذه المبادرة برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتوجيهات كيل وزارة الشباب والرياضة في سوهاج الدكتور محمد فريد شوقي، وحظيت المبادرة بإقبال كبير من المواطنين الذين استمتعوا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في المراكز الشبابية.