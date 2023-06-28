«صحة الإسكندرية»: تأمين طبي للمترددين على المتنزهات في عيد الأضحى (صور)

أكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن العمل مستمر بدقة في المنشآت الصحية خلال عيد الأضحى، حيث تفقدت عدد من الوحدات والعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات اليوم الأربعاء، مشددة على وجود تأمين طبي للمترددين على المتنزهات.

وتقدمت وكيل «صحة الإسكندرية»، في بيان اليوم، بالشكر لكل الفرق الطبية الملتزمة بأداء واجباتها خلال فترة الأعياد لما لمسته من إيمانهم بالمسئولية وحرصهم على أداء واجباتهم في الاهتمام بصحة كل مواطن على أرض مصرنا الحبيبة.

تواجد الأطقم الطبية

وبحسب بيان صحة الإسكندرية، فإن الجولة التفقدية لوكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بدأت بالمرور على مركز صحة الأسرة بسموحة، وكان في استقبالها دكتورة دينا مجدي، مدير المركز، وتأكدت من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والألبان بمرحلتيها الأولى والثانية، كما تابعت الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بمكتب الصحة، وأكدت على تكثيف تقديم جميع الخدمات الصحية خلال حملة 100 يوم صحة.

توفير التأمين الطبي للمواطنين خلال عيد الأضحى

كما تابعت جولتها بالمرور على عدد من العيادات المتنقلة بمنطقة شرق الطبية وقدمت التهنئة والشكر للأطقم الطبية على الالتزام الملحوظ في أداء واجبهم خلال أول أيام عيد الأضحى لتوفير التأمين الطبي لأكبر عدد من المترددين على المتنزهات وأماكن التجمعات، وتأكدت من توافر جميع المستلزمات وأدوية الطوارئ بالعيادات المتنقلة ونبهت على الاهتمام بتفعيل جميع مبادرات الصحة العامة للاطمئنان على صحة المواطنين من خلال حملة 100 يوم صحة.

انتظام العمل الطبي

كما توجهت لمستشفى أطفال الرمل لمتابعة سير العمل، وكان في استقبالها دكتورة إيمان شكري، مدير المستشفى، وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقاً للجداول الموضوعة، وتم المرور على الأقسام الداخلية والمبتسرين والعنايات المركزة والمتوسطة، وأشادت بدور الصيدلة الإكلينيكية بمختلف الأقسام بالمستشفى.

واختتمت الجولة بتفقد مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو، وكان في استقبالها دكتورة منى عبده، مديرة المركز، وتم تفقد الأقسام المختلفة ومتابعة سير العمل، بالإضافة إلى خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكتب صحة فلمنج.