رأس البر تستقبل روادها بالزهور في أول أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت مدينة رأس البر إقبالا للمواطنين ورواد المدينة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بحضور قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر وإدارة مرور دمياط واستعدادات مكثفة من الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

فريق الوحدة المحلية لمدينة رأس البر يستقبل روادها بالزهور

يقول وليد الشهاوي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت المصطافين والرواد لقضاء إجازة عيد الأضحى، بباقة من الزهور وإهدائهم بالونات لنشر البهجة والفرحة وفي إطار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

إقبال كبير على شواطئ رأس البر وشارع النيل

وشهد شارع النيل إقبالا كبيرا منذ الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى نظرا لوجود ملاهي ومنتزهات وكافيهات ومطاعم وأماكن للفسح إضافة إلى تواجد المراكب النيلية للاستمتاع بالرحلات، وسط استعدادات مكثفة من الوحدة المحلية وفرق الإنقاذ النهري ومقرات للإغاثة ومراكز للأطفال ورفع حالة الطوارئ.