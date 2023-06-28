نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد الأضحى المبارك

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة جمهورهم بعيد الأضحى المبارك، وكتبت ويزو عبر حسابها على «إنستجرام»: «عيد أضحى مبارك على كل الناس الحلوة الجميلة اللي بيحبوا الخير لبعضهم، أصحاب القلوب الطيبة البيضا اللي بيعفوا عند المقدرة، ويا رب يكون عيد كله خير وصحة وستر وبركة ورزق وسعادة ونجاح ورضا من الله عز وجل عليكم».

هنأ المطرب محمد عساف، جمهوره عبر حسابه على «إنستجرام»: «تقبل الله منكم الطاعات وصالح الأعمال، الأهل الأحبة والأصدقاء أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم وعلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير».

وهنأ وائل جسار جمهوره عبر «إنستجرام»: «عيد أضحى مبارك.. كل عام وأنتم بألف بخير أعاده الله عليكم باليمن والبركات».