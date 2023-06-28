إجراءات «مرافق القاهرة» للحفاظ على الحدائق والشوارع خلال عيد الأضحى

تقوم أجهزة محافظة القاهرة، بتنفيذ خطة المتابعة على مدار إجازة عيد الأضحى، في الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات وكل أحياء العاصمة، وأوضح تقرير لمحافظة القاهرة، أن خطة إدارة المرافق تركز على عدة محاور أساسية، بهدف إضفاء البهجة والسعادة على جموع المواطنين طوال أيام العيد، كالتالي:

عناصر الخطة

- تكثيف التواجد بالشوارع والميادين والمراسي والمتنزهات والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بسلوك المواطنين أو إشغالات الطرق والأرصفة.

- التنسيق مع رؤساء الأحياء لإعداد العناصر البشرية ومعداتهم بما يتلائم مع الكثافة الجماهيرية للمعاونة في تنفيذ الحملات.

- متابعة أعمال المبانى التي قد تشيد بالمخالفة للقانون بمعرفة المواطنين خلال فترة إجازة عيد الأضحى.

أماكن تنفيذ خطة متابعة مرافق العاصمة خلال العيد

- ميدان المشهد الحسيني، ميدان السيدة نفيسة، ميدان السيدة عائشة، جامع عمرو بن العاص والسيدة زينب.

- الأماكن والمنشآت السياحية والمزارات والفنادق المطلة على كورنيش النيل.

- كورنيش النيل من منطقة الساحل حتى حلوان والكباري والأنفاق والمراسي والأتوبيس النهري والبواخر النيلية.

- شوارع وميادين العاصمة لعدم إعاقة حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري.

- متابعة تردد المواطنين على الحدائق العامة مثل حديقة الميرلاند والحديقة الدولية وحديقة بدر والحديقة اليابانية.

- التركيز على المناطق الأثرية مثل القلعة وشجرة مريم وميدان صلاح الدين ومجمع الكنائس ومتحف الحضارات والمتحف المصري.

- مناطق المدافن مثل باب الوزير، باب النصر، المجاورين، البساتين، وقايتباي.

أهداف خطة المحافظة على مرافق العاصمة

- مكافحة ظاهرة بيع الأغذية والسلع التالفة خاصة في التقاطعات المهمة والإشارات.

- ضبط مصانع وورش ومحلات بيع المفرقعات البمب والصواريخ».

- عدم إشغال الأرصفة بالباعة الجائلين لتمكين المشاة من استخدام الأرصفة وعدم السير في نهر الطريق وتعريضهم للمخاطر.

- تطبيق القوانين والقرارات في نطاق النظافة والبيئة لحماية العاصمة من أخطار التلوث.

- مكافحة ظاهرة الإزعاج من مكبرات الصوت للحفاظ على راحة المواطنين.

- المتابعة المستمرة لحالة الإنارة العامة بشوارع العاصمة والإخطار الفوري عن الأعطال ومتابعة إصلاحها.

- متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشِأن مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات في المواعيد المقررة.