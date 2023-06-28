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موقف إنساني لـ«كانتي» مع إسماعيل بن ناصر أثناء تأدية مناسك الحج (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
06:03 م | الأربعاء 28 يونيو 2023
اللاعب المسلم، نجولو كانتي

اللاعب المسلم، نجولو كانتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج برفقة زميله اللاعب الدولي الفرنسي ونجم نادي الاتحاد السعودي، نجولو كانتي، وأثار المقطع إعجاب الكثيرين بسبب الموقف الإنساني الذي يحمله.

بن ناصر وكانتي أثناء تأدية مناسك الحج

وظهر كانتي بجوار بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، وبدأ كانتي بحمل عكازي «بن ناصر» الجالس على كرسي متحرك، إذ يعاني اللاعب الوسط في نادي ميلان الإيطالي من إصابة في الركبة.

وأجرى «بن ناصر» عملية جراحية ناجحة في منتصف مايو الماضي، ولن يعود إلى المنافسات الرسمية حتى نهاية العام الحالي.  

يحرص كانتي علي أداء فروض الدين الإسلامي بانتظام

يحرص كانتي على أداء فروض الدين الإسلامي بانتظام، وشوهد في العديد من المرات يقوم بالحج والعمرة في الأراضي المقدّسة بمكة المكرمة، فضلًا عن خوضه اللقاءات في نهار رمضان صائمًا.

ويمتلك كانتي محبة كبيرة في قلوب مشجعي كرة القدم العرب والمسلمين في كل العالم، لما يظهره من حسن الأخلاق والمواظبة على أداء الفروض بعيدًا عن كاميرات وسائل الإعلام، لكن هذه المرة استطاع شاب صومالي تصوير هذا المقطع لكانتي.

وفي وقت سابق، كان اللاعب كانتي، يلعب في نادي تشيلسي الإنجليزي، وهو يؤدي صلاة التهجد في مسجد لندن خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وكان ملتزم حينها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولفت أحد المصليين الانتباه إلى حضور اللاعب في المسجد وتداول المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقي تفاعل الكثير.

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