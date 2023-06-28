إرشادات من وزارة الحج السعودية لرمي الجمرات في مشعر منى

بدأت جموع ضيوف الرحمن، فجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، نُسك رمي الجمرات في مشعر منى، إذ يجري رمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، ولتوفير تجربة آمنة وميسرة للحجاج، قدمت وزارة الحج السعودية، مجموعة من الإرشادات المهمة لرمي الجمرات في المشاعر المقدسة، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

رمي كل جمرة بسبع حصوات صغيرة

حذرت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» من خطورة صعود الجبال لجمع الحصى، إذ قد يتسبب ذلك في إصابة الآخرين بالأذى أثناء رمي الحصى.

وأوضحت الوزارة أنه يجب رمي كل جمرة بسبع حصوات صغيرة، ولا يشترط تطابق حجمها، كما دعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى تجنب التدافع والزحام أثناء رمي الجمرات، والالتزام ببرنامج التفويج، وتفادي أي تعطيل له.

حركة ضيوف الرحمن شهدت سلاسة في التنقل بين المشاعر

وفي منتصف الليل، وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، انتقلت أفواج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى منى، لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصوات، بعد قضاء يوم عرفة وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، والإقامة في مزدلفة، وشهدت حركة ضيوف الرحمن سلاسة في التنقل بين المشاعر، وجرى تنفيذ خطة التفويج بنجاح.